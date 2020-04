125 no cobran

Algunos trabajadores de la ‘U’ no ven dinero desde febrero

Los problemas internos no cesan en la ‘U’, tanto Solución y Desarrollo con los Leguía y Gremco con Moreno, buscan tomar posesión de la institución, pero en medio están los trabajadores que exigen se les pague por los servicios prestados.

Si bien es cierto, el club está al día con los jugadores y comando técnico, los demás colaboradores no reciben un centavo desde febrero.

“Yo voy a opinar no como parte de un bando, sino como un profesional y por los 125 trabajadores que aún no cobran. No cobramos desde febrero y tampoco marzo. Esto empezó en diciembre a raíz de que INDECOPI designa a Carlos Moreno como administrador”, dijo Gonzalo Cantuarias trabajador del club.