Alianza Lima: Va por el triunfo

• Alianza Lima recibe esta noche a Cienciano, en el estadio Matute

Alianza Lima y Cienciano se verán las caras a las 8:30 de la noche por la jornada 8 del Torneo Clausura. El partido tendrá como sede el Estadio Alejandro Villanueva en La Victoria. El juez designado fue Joel Alarcón.

Hace dos fechas, Alianza Lima era líder absoluto del Torneo Clausura 2024 al registrar dos triunfos seguidos. Sin embargo, en las últimas dos jornadas, el cuadro blanquiazul registró dos empates sin goles (ADT y Sporting Cristal) y ahora comparte el primer lugar con Universitario, pero con menor diferencia de goles.

Desde que Mariano Soso asumió la dirección técnica hace dos jornadas, Alianza Lima solo sumó dos puntos de seis posibles. La situación preocupa a los hinchas, puesto que, la pelea por la punta está al rojo vivo. La tabla de posiciones está apretada y cualquier resultado podría meter a otros clubes en el pelotón de los primeros puestos.

Por su parte, Cienciano registra dos triunfos consecutivos de la mano del argentino Cristian Díaz, el DT que estuvo envuelto en una polémica hace unos días tras no ser considerado por Alianza Lima como reemplazante de Alejandro Restrepo. El estratega de 48 años buscará realizar un gran planteamiento en Matute para sumar los tres puntos.

ALIANZA LIMA

Ángelo Campos; Renzo Garcés, Carlos Zambrano, Erick Noriega, Juan Pablo Freytes; Jesús Castillo, Sebastián Rodríguez, Franco Zanelatto, Catriel Cabellos; Matías Succar, Kevin Quevedo

DT: Mariano Soso

CIENCIANO

Ítalo Espinoza; Germán Mera, Marcelo Benítez, Pedro Ibáñez, Jimmy Valoyes; Claudio Torrejón, Gonzalo Ritacco, Jordan Guivin; Juan Romagnoli, Alfredo Ramúa, Carlos Garcés

DT: Cristian Díaz

Árbitro: Joel Alarcón

Hora: 08:30 p.m.

Escenario: Alejandro Villanueva

Directiva toma la decisión. Waterman y Sabbag no continuarán la próxima temporada

Al margen del presente, en el fútbol es imposible no pensar en el futuro. En Alianza Lima ya toman decisiones para la planificación del plantel para la temporada 2025, donde se confirmaron que los dos jugadores que no seguirán en La Victoria. Según se pudo conocer, Pablo Sabbag y Cecilio Waterman no seguirán en Alianza Lima tras culminar sus contratos a fin de año.

Los motivos son obvios: lesiones, poca continuidad y poco aporte al equipo. Como se recuerda, Cecilio Waterman es baja por sufrir una luxo fractura glenohumeral en el hombro derecho. Alianza Lima decidió renovar a Pablo Sabbag para este 2024, pero por una lesión al tobillo, el delantero no pudo estar en los primeros seis meses del año.