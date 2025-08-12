80% de clientes de internet fijo de Integratel Perú ya navega con fibra óptica al hogar

Integratel Perú, que opera bajo la marca Movistar, informó que tres de cada cuatro de sus clientes de internet fijo ya navegan mediante fibra óptica al hogar, el estándar más avanzado en conectividad residencial. Esto representa a más de 1.1 millones de familias a nivel nacional que acceden a velocidades de navegación superiores, conexiones estables y servicios de alta demanda, como televisión en 4K, educación virtual y teletrabajo sin interrupciones.

A este avance se suma el reconocimiento a Movistar Fibra como la “Mejor red de internet del Perú”, otorgado por los Speedtest Awards del primer semestre de 2025 de Ookla®, líder global en pruebas de velocidad y diagnóstico de redes.

Con este crecimiento, Integratel Perú consolida su liderazgo en fibra óptica al hogar con una participación de mercado del 28.5%, de acuerdo con cifras del regulador Osiptel en el primer trimestre 2025.