“A Carrillo lo vamos a tener que ver acá”: Oblitas

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, habló sobre la lesión de André Carrillo y respecto a la próxima fecha triple.

El director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol se refirió tras el comunicado del Al Hilal indicando a la lesión de André Carrillo. Juan Carlos Oblitas también habló sobre lo que será el ‘Clásico del Pacífico’ el próximo 7 de octubre.

El ‘Ciego’ no descartó convocar a la ‘Culebra’ pese a que su club indicó que sufre una lesión: “A Carrillo lo vamos a tener que ver acá. Todavía no tenemos los informes generales finales. Los médicos son los que van a decir. Creo yo que no es una lesión que le impida ser llamado. Acá pesa mucho el jugador y el ojo clínico del doctor”.

El director deportivo de la FPF analizó los últimos partidos de Perú en la fecha triple pasada: “El partido ante Uruguay me dejó un partido con opiniones divididas. Frente a Venezuela se sacó los tres puntos, pero me dejaron un sinsabor desde lo futbolístico. Sacamos cuatro puntos de una fecha triple que nos permite estar en la media, pero me hubiera gustado sacar dos puntos más”, declaró para FPF Play.

Por último, el ex jugador de la Selección Peruana habló sobre la fecha triple de octubre: “Tenemos un partido con Chile que tenemos que ganar si queremos mantenernos cerca de los puestos de clasificación. Después viene Bolivia, sabiendo lo difícil que es ir a jugar a La Paz y de ahí a Buenos Aires. No hay que mirar la tabla. En las eliminatorias se tiene que jugar al límite del reglamento y mirando al siguiente partido, no yendo más allá. Yo particularmente estoy pensando solo en Chile, que es nuestro siguiente rival”, finalizó.