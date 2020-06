Jersson Vásquez asegura que sin los equipos grandes hubiera perdido motivación.

El lateral izquierdo de la Universidad César Vallejo, Jersson Vásquez, afirma que siempre supo que la propuesta enviada por su club no iba a prosperar. “A los de Lima no les iba a convenir. Si se clasificaban a dos equipos por región, los limeños se mataban entre ellos y no iba a ser provechoso, porque ahí están los tres grandes del país”, señaló.

Por otro lado, comentó que vuelve a trabajar con ‘Chemo’ del Solar después de 15 años. “Lo tuve en 2005 y 2006 en Cristal. Hoy es más paciente pero mantiene la postura de que sus equipos tengan la mayor posesión del balón y que no nos angustiemos ya que los partidos duran 90 minutos y en cualquier momento hay chances”, finalizó.