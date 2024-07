A Piero Quispe lo quieren en Argentina

• Talleres de Córdoba estaría interesado en sumarlo a su plantel

El mediocampista peruano Piero Quispe, que actualmente milita en el Pumas UNAM de la Liga MX, interesaría a Talleres de Córdoba de la Superliga Argentina.

Según medios argentinos, existe un interés de Talleres de Córdoba por el volante de la selección peruana Piero Quispe. Esto no causaría sorpresa de no ser porque Pumas de la UNAM “está dispuesto a escuchar ofertas por el jugador”.

Quispe, que llegó a Pumas al inicio del Torneo Clausura, ha tenido una presencia destacada, aunque no constante en el equipo titular. Su habilidad en el campo le ha ganado elogios de los aficionados, aunque todavía no ha logrado afianzarse como pieza clave en el esquema del entrenador. A pesar de ello, su talento ha sido suficiente para captar la atención de Talleres, que ya había mostrado interés en él anteriormente, aunque no pudo concretar el fichaje debido a restricciones de cupos para jugadores extranjeros.

El pasado fin de semana, Quispe participó en el empate entre Pumas UNAM y Santos Laguna por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga MX 2024/25. Ingresó al campo en el minuto 80, sustituyendo a Suárez, pero tuvo poca incidencia en un partido que ya estaba definido.

Puedes leer:

“Contamos con Ruidíaz”. DT de Seattle Sounders resaltó la presencia de la “Pulga”, en su equipo

El entrenador de Seattle Sounders, Brian Schmetzer, se refirió al presente y futuro de Raúl Ruidíaz. En medio de los rumores que vinculan al delantero peruano con Universitario, el técnico aclaró la ausencia del atacante nacional en el último partido.

El goleador del equipo no estuvo ni convocado para enfrentar a Austin FC, y el técnico apuntó que se debió a una lesión en el tendón de la corva y no por una posible salida.

Además, aseguró que Ruidíaz está cómodo en el club y espera mantenerlo en el plantel. “Él está feliz aquí. Está bajo contrato. Está trabajando duro todos los días en los entrenamientos. Me gustaría conservarlo”, comentó Schmetzer.

Hace unos días, Jean Ferrari, administrador de Universitario, señaló que el fichaje de Ruidíaz era muy complicado por su contrato con el Seattle Sounders.