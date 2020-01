A quemar el último cartucho

Perú se juega la clasificación ante Bolivia a las seis de la tarde

“Hay que luchar hasta quemar el último cartucho”. Frase de Francisco Bolognesi que hoy usará la selección peruana sub 23 para derrotar a Bolivia en el estadio Centenario de Armenia en Colombia. Y es que, desde las seis de la tarde, los dirigidos por Nolberto Solano dejarán el alma en la cancha para meterse por la ventana al cuadrangular final que da dos pases a Tokio.

Para este encuentro, ‘Ñol’ tratará de poner a su mejor once, pues sabe que en encuentros tan cruciales como estos no puede dar ventaja. Así que Jairo Concha, uno de los mejores jugadores de Perú en este Preolímpico estará desde el arranque. Cabe resaltar que Perú solo necesita ganar y que Paraguay no derrote a Brasil. El sueño de todo un país está en juego, pues la última vez que la selección peruana de fútbol estuvo en unas Olimpiadas fueron en 1960, cuando dijeron presentes en Roma.

También, se sabe que Christopher Olivares será de la partida. El delantero de Sporting Cristal tendrá una última oportunidad con la ‘Bicolor’, será de ver si la sabe aprovechar.

DATO

Henry Vaca está lesionado y no será tomado en cuenta para este partido contra la selección peruana. El ex jugador ‘Crema’ se recuperaría en caso su país clasifique al cuadrangular final.