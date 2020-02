A sacar la GARRA, Universitario recibe en el Monumental a Cerro Porteño por la segunda fase de repechajes de la Libertadores

Por otra alegría. Hoy desde las 5:15 de la tarde, en el estadio Monumental, Universitario enfrenta a Cerro Porteño de Paraguay por el duelo de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores. Los cremas llegan motivados tras eliminar al venezolano Carabobo y debutar con triunfo en la Liga 1 ante Melgar en Arequipa.

La gran novedad es el retorno de Rafael Guarderas, quien estuvo alejado de las canchas por más de una semana, pero llega con buen ritmo por el partido ante Melgar. El profesor Gregorio Pérez desea mantener la base con la que viene afrontando la Libertadores, esto sin importar la seguidilla de partidos que vienen. Además, Hohberg también regresa, pues como se recuerda no estuvo ante los rojinegros por suspensión. Pero no todo es felicidad, porque Quintero no será de la partida, eso sí, ingresaría en el complemento.

Por su parte, los paraguayos llegan con todo su material y con el atacante Haedo Valdez. El ‘Ciclón’ viene de ganar en su liga 4-1 al Sol de América, pero paró un equipo alterno, porque la prioridad era guardar a los titulares para hoy ante los merengues.

Para la “U” es muy importante llevarse a Paraguay una ventaja y en tienda crema confían en ello. En tanto, el “Ciclón de Barrio Obrero” buscará traerse el mejor resultado al duelo de vuelta en Asunción.

UNIVERSITARIO (Perú)

José Carvallo

Aldo Corzo

Federico Alonso

Nelinho Quina

Iván Santillán

Armando Alfageme

Rafael Guarderas

Donald Millán

Luis Urruti

Alejandro Hohberg

Jonathan Dos Santos

DT: Gregorio Pérez

CERRO PORTEÑO (Paraguay)

Rodrigo Muñoz

Raúl Cáceres

Marcos Cáceres

Juan Patiño

Santiago Arzamendia

Víctor Cáceres

Mathías Villasanti

Federico Carrizo

Ángel Cardozo

Oscar Ruiz

Nelson Haedo Valdez

DT: Francisco Arce

ÁRBITRO: Andrés Rojas (Colombia)

HORA: 5:15 p.m.

ESTADIO: Monumental (Lima)