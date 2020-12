“A veces me gustaría ser un desconocido”

Messi habló de la fama que supone ser de los mejores jugadores del mundo.

El astro argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, es sino el mejor, uno de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, demostró una vez más que esta fama muchas veces lo fastidia. “Soy un privilegiado por todo lo que me tocó vivir, pero hay veces que me gustaría ser anónimo. Me gustaría poder disfrutar de ir a un mercadillo, a un cine o a un restaurante, sobre todo cuando estoy con mis hijos”, señaló.

Por otro lado, aseguró que Pep Guardiola y Luis Enrique han sido sus mejores técnicos en Barcelona. “Pep tiene algo especial, te hace ver las cosas de una manera: te decía exactamente dónde estaba el partido, cómo había que atacar para ganar. Tuve mucho tiempo a Guardiola y a Luis Enrique, los dos mejores. Hicieron que yo creciera muchísimo en lo futbolístico y en la sabiduría táctica”, afirmó.

Por último, comentó de lo mal que la pasó durante su falsa salida del Barcelona. “Es verdad que lo pasé muy mal en verano por cómo terminó la temporada, el burofax y todo eso. Después lo arrastré un poco al comienzo de la temporada, pero hoy por hoy estoy bien. Me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante”, finalizó.