Abel Ferreira renovó con Palmeiras hasta el 2024

Abel Ferreira extendió su vínculo con Palmeiras de Brasil hasta diciembre del 2024, el exitoso estratega ganó 2 Copas Libertadores dirigiendo al Verdao. El cuadro verde cambió mucho desde la llegada del portugués a la dirección técnica.

Abel señaló lo siguiente a sus jugadores: “Sobre todo gracias. Gracias por confiar en nuestro trabajo y confiar en nosotros. Lo único que puedo prometer es que Palmeiras jugará para ganar, pero no siempre ganaremos, perderemos y mantendremos la misma sintonía. El club sabe que tiene que ir al límite. La exigencia es máxima, tenemos que hacer cada día más y mejor”.

Además, dijo lo siguiente: “Esta renovación es fruto de la voluntad y el compromiso de los jugadores. Los verdaderos trabajadores son ellos. Muchas gracias”.

Por último, destacó la importancia de su esposa en su vida: “Mi mujer está conmigo desde siempre. Me conoce y entiende de fútbol. Cuando fui al PAOK me dijo que no iba. Y cuando le hablé de Brasil me dijo lo mismo. Es el Palmeiras, eso es lo que interesa” Las personas que trabajan conmigo dentro del centro de formación, mis vecinos siempre me apoyan. Quien se encargó de mi contrato fue mi esposa, mi gerente y la abogada”.