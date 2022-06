Acasiete: “Perú no estuvo a la altura ofensivamente”

Santiago Acasiete, ex defensor de la Selección Peruana, analizó la eliminación de Perú en el repechaje intercontinental ante Australia por la ronda de penales

El ex futbolista nacional señaló que a Perú en lo ofensivo le falto le faltó bastante.

“Perú no estuvo a la altura ofensivamente, en la parte defensiva sí estuvo bien, pero en la delantera no estuvimos al nivel que hubiéramos querido. No es momento de juzgar, solo buscar qué mejorar en el fútbol peruano. Como fortalecer menores y fortalecer la competencia para tener más jugadores en el extranjero. Es una pena lo que nos ha pasado pero es parte de este deporte, engañamos mucho que estábamos dentro y no pensamos que enfrentaríamos a una buena Australia”, afirmó Acasiete en Radio Ovación.

Asegura que no esperaba este momento doloroso: “Es una pena lo que nos ha pasado pero es parte de este deporte, engañamos mucho que estábamos dentro y no pensamos que enfrentaríamos a una buena Australia”.

Agradece igualmente a los seleccionados, ya que ellos nos dieron alegrías: “Estos chicos son los mismos que nos llevaron al Mundial. Los que hicieron una buena Copa América. No podemos dejarnos llevar por las críticas, sino buscar nuevos caminos para mejorar”.

Sobre el pésimo nivel del fútbol peruano: “El fútbol peruano está como está, cada vez algunos equipos intentan mejorarlo, pero esto pasa por inversión. Pocos equipos invierten, la ‘Bolsa de Minutos’ tampoco favorece, a mí no me gusta, pero hay que respetarla. Hay que esperar que los dirigentes y los jugadores valoren más esta profesión, acá el futbolista debe ser más profesional que nunca y ese podría ser un primer paso para que todo esto mejore”.