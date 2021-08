Acéptalo crema, Mannucci fue más

Le volteó el partido 3-1 a la ‘U’ con dos goles de ‘Felucho’ Rodríguez y de Rely Fernández. Novick anotó por merengues y golero Manuel Heredia fue la figura. La fiesta fue trujillana. Universitario empezó ganando, pero terminó cayendo 3-1 ante un Mannucci que se recuperó y no perdonó. ‘Felucho’ Rodríguez hizo un doblete, y junto a Relly Fernández, fueron providenciales. La figura fue el portero Manuel Heredia, quien fue un muro tapando los disparos peligrosos. La ‘U’ recuperó a Corzo, quien por el lado derecho fue de lo mejor en la primera parte. Mannucci guardó algunos, pues venían de un desgaste y eso les pasó factura, porque los merengues fueron superiores en el primer tiempo. A los 17′, Corzo sacó un centro al área y hubo dos cabezazos, uno de Alberto Quintero y el otro de Alex Valera. El balón fue a los pies de Novick, quien le pegó al poste derecho de Heredia y puso el 1-0. En adelante, Universitario tuvo las ocasiones más claras de gol, pero Heredia se vistió de héroe y sacó los disparos de Guarderas y Valera. La falta de efectividad en la ‘U’ le costó en el segundo tiempo. En Mannucci ingresaron Axel Chávez, David Dioses y Relly Fernández, quienes le cambiaron la cara a los trujillanos. Relly generó una falta de Murrugarra y hubo un tiro libre. ‘Felucho’ Rodríguez (46′) cobró y la clavó al ángulo, imposible para Carvallo y fue el 1-1. La ‘U’ se desarmó y hubo muchos errores en defensa. Guevgeozián sacó un remate potente que rebotó en el palo, apareció Relly (53′) para convertir el 2-1. Universitario entró en desesperación, Alonso y Novick se sumaron al ataque, Novick sacaba disparos que atajaba Heredia. Quintero mostró agresividad, pero sin efectividad. Lo mismo sucedía con Valera. Entró Larios sin trascender. El juez Menéndez agregó nueve minutos más. Mannucci encontró un contragolpe que la empezó Noronha, se juntó con ‘Felucho’ y Relly, quien sacó un centro donde el ‘Paiche’ trató de vencer a Carvallo, pero el portero dejó un rebote y ‘Felucho’ puso el 3-1. Con el triunfo, Mannucci llegó a los 6 puntos en la Fase 2 y está a uno del puntero Vallejo. Por su parte, la ‘U’ se quedó con 4 unidades. UNIVERSITARIO 1

José Carvallo

—

Aldo Corzo

Federico Alonso

Nelinho Quina

Nelson Cabanillas

—

Jorge Murrugarra

Rafael Guarderas

Gerson Barreto

Hernán Novick

Alberto Quintero

—

Alex Valera

————————

DT: Ángel Comizzo

—————————- MANNUCCI 3

Manuel Heredia

—

Eduardo Rabanal

Gonzalo Godoy

Horacio Benincasa

Rafael Lutiger

—

Jesús Barco

Jean P. Fuentes

Javier Núñez

Felipe Rodríguez

—

Kleiber Palomino

Mauro Guevgeozián

————————

DT: Pablo Peirano

———————— ÁRBITRO: Augusto Menéndez

LÍNEAS: Víctor Ráez – Abel Núñez

CUARTO: Pablo López

GOLES: Hernán Novick 17′ (U). Felipe Rodríguez (46′ y 90+8′), Relly Fernández 53′ (CAM).

CAMBIOS: Guillermo Larios x Jorge Murrugarra, Alexander Succar x Gerson Barreto (U). David Dioses x Jesús Barco, Axel Chávez x Rafael Lutiger, Relly Fernández x Javier Núñez, Osnar Noronha x Kleiber Palomino, José C. Fernández x Mauro Guevgeozián (CAM).

TA: Alex Valera, Jorge Murrugarra, Rafael Guarderas, Gerson Barreto, Federico Alonso (U). Rafael Lutiger, Jesús Barco, Horacio Benincasa, Felipe Rodríguez (CAM).

ESTADIO: Miguel Grau – Callao

LA PALABRA

Ángel Comizzo (DT Universitario)

“No es fácil asimilar una derrota ante tanto despliegue del equipo y lo mostrado en el campo. Pero el fútbol se gana con goles, no me voy conforme para nada. Planteamos para ganar y lo estábamos logrando, pero cometemos errores individuales que no podemos cometer si aspiramos a cosas grandes”.

Pablo Peirano (DT Mannucci)

“En el descanso corregimos y los cambios funcionaron. Este triunfo nos reconforta. Veníamos de perder una final con un grande y derrotar ahora a otro grande, suma muchísimo en lo anímico”.

Relly Fernández (Mannucci)

“No estuvimos bien en el primer tiempo, nos pasó factura los dos partidos perdidos anteriores. Entré e hice lo que me pidió el profe. Encarar aprovechando mi velocidad y felizmente sirvió para voltear el partido”.