Adama Traoré: “Espero aprender de Xavi”

Adama Traoré se convirtió en nuevo jugador del FC Barcelona, el refuerzo culé espera aprender de Xavi Hernández

Que sea su mentor. Adama Traoré se convirtió en nuevo jugador del FC Barcelona, el refuerzo culé espera aprender de Xavi Hernández. El conjunto blaugrana no la pasa bien en la temporada. Quedó afuera de todos los torneos que disputó y ahora tendrá que buscar su cupo para la siguiente edición de la Champions League.

Traoré dijo lo siguiente tras llegar al Barca: “He vuelto. Lo más importante ahora es hablar con el míster y saber qué quiere de mí. Daré el cien por cien. Tengo las mismas cualidades que tenía, pero he crecido como jugador. Quien me ha visto desde la cantera sabe cómo juego. Intentaré dar el máximo rendimiento. Darlo todo”.

En ese sentido, agregó lo siguiente: “Mi objetivo es trabajar y crecer día a día. Siempre lo he dicho dicho, un Adama que no aprende nada en un día considera ese día como un día perdido. Espero aprender de un gran míster, que ha ganado muchas cosas y que es una leyenda”.

EL BARCA EN MAL MOMENTO:

Es importante señalar que será la segunda etapa de Traoré en el club. El joven jugador será presentado el miércoles a puertas cerradas. Debutó en el primer equipo azulgrana la temporada 13-14, el 23 de noviembre en el partido de la Liga de España frente al Granada, de la mano del Tata Martino.

Traoré, culminó sus declaraciones expresando lo siguiente: “Las cualidades que me han traído hasta aquí son las que siempre he tenido. Evidentemente, he crecido como jugador después de todo este tiempo, pero la gente de la cantera ya sabe cuáles son”.