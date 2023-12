Adrián Ugarriza es jugador del Deportivo Garcilaso

Adrián Ugarriza se va a jugar nuevamente a la altura

Adrián Ugarriza dejó Sporting Cristal y ahora jugará en el Deportivo Garcilaso, club que disputará un torneo internacional.

El futbolista de veintiséis años ha pasado por distintos equipos de la capital y de provincia, dentro de los cuales se encuentran Cienciano, UTC, Universitario e incluso el más clásico rival del cuadro crema, Alianza Lima y el Sporting Cristal; no obstante, en estos dos últimos no le ha ido tan bien como en los clubes fuera de Lima; por ejemplo, en el conjunto de Cajamarca jugó treinta y un partidos de titular y anotó 7 goles, mientras que cuando jugó para el combinado imperial ganador del segundo certamen más importante de Sudamérica, también fue titular en treinta y un partidos y encajó once goles.

En la temporada pasada con el cuadro celeste solo disputó once partidos en total; sin embargo, ahora que se fue en condición de préstamo, tendrá una nueva oportunidad para jugar y que mejor que también hacerlo en la Copa Sudamericana, competición a la que llegó el equipo incaico de la mano del director técnico Franco Navarro, quien ahora está al mando de Manucci.

