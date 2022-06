Advíncula: “No me alcanzará la vida para pedir disculpas”

Luego de que los socceros se impusieran en los penales ante la Blanquirroja y el lateral fallara un remate, dijo que “da un paso al costado” y contó los motivos. Luego borró el mensaje.

El lateral de la selección peruana, Luis Advíncula no pudo con la tristeza y frustración luego de que el equipo quedara fuera del Mundial de Qatar, tras perder 5-4 ante Australia en penales.

“Primero pido perdón a mi familia y amigos por el dolor que causé y a todo PERÚ. Soy el ÚNICO responsable de esta debacle y no me alcanzará la vida para pedir disculpas. Yo hoy hasta aquí llegué, doy un paso al costado de la selección. No creo que tenga fuerzas para levantarme de esto. A mis compañeros muchas gracias por todo y perdón por tan poco”, detalló en las historias de la red social, eliminando posteriormente el mensaje.

El futbolista quedó muy afectado debido a que falló su penal ante el portero de Australia, Andrew Redmayne, lo que provocó que Perú no pudiera clasificar a Qatar 2022.

El mensaje fue compartido vía historias en su Instagram y luego el jugador decidió borrarlo, por lo que habrá que esperar para ver si la decisión se hace efectiva.