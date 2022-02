Agüero furioso: “No hagan campaña conmigo”

Sergio Agüero, ex jugador del Manchester City, salió al frente para desmentir rumores que lo vincularon con Independiente, club en el que se formó

Está molesto. Sergio Agüero, ex jugador del Manchester City, salió al frente para desmentir rumores que lo vincularon con Independiente, club en el que se formó. Hace un par de meses el “Kun” colgó los botines, siendo jugador del Barcelona de España, debido a una grave afección cardíaca.

Agüero dijo lo siguiente sobre las especulaciones: “Están diciendo que yo en junio, supuestamente, arrancaría a entrenar en Independiente. No sé qué. Lo que le quiero decir a los hinchas de Independiente y a la gente que está en el club que por favor no hagan campaña conmigo. Posta lo digo”.

Además, pidió que no hagan campaña con su nombre: “no hagan campaña conmigo. No me molesten, por favor se los pido. No me molesten y no quiero que hagan campaña conmigo porque la verdad no tiene nada que ver”.

EL KUN NO ESTÁ FELIZ:

El ex jugador de Manchester City agregó que: “Yo no hablé con nadie del club (Independiente), con nadie. Como siempre. Y ahora lo puedo decir. Digo las cosas como son y punto: nunca hablé con nadie del club. Desde que me fui, nadie”.

Por último, expresó lo siguiente: “El chamuyo que no tiene mi teléfono o no me quiere molestar supuestamente… lo único que falta es que hagan campaña conmigo. No hagan campaña conmigo porque yo no molesto para nada a nadie”.