Ahmed franelea a Bengoechea

Señala que es un buen entrenador y mejor persona

El nuevo encargado de menores en Alianza Lima, Daniel Ahmed, se refirió a Pablo Bengoechea y habló muy bien de él. “Pablo Bengoechea es una gran persona, lo conozco de la selección y puedo decir que ha hecho un trabajo magnifico con Alianza Lima. Ha logrado un campeonato, dos subcampeonatos. Eso dice mucho de él, ya que no cualquiera lo logra. Sin contar que lo ha hecho en un club que está creciendo institucionalmente. Eso lo hace más meritorio aún”, manifestó el ex técnico de Sporting Cristal.

Por otro lado, explicó su función en la institución ‘Grone’. “Mi encargo es Planeación y Desarrollo, no solo me encargaré del tema de menores”, sentenció el ex entrenador de la selección peruana sub 20.