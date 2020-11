Al Real Madrid se le escapa dos puntos

El Real Madrid acabó pidiendo la hora en La Cerámica tras el penalti de Gerard Moreno

En la previa del partido, el técnico del Real Madrid conformó su ataque con Odegaard, Hazard y Mariano. Además, Zidane decidió formar su mediocampo con Modric, Kroos y Lucas Vázquez. En cambio, el técnico de Villarreal decidió atacar con Moi Gómez, Gerard Moreno y Bacca.

En la primera parte, Mariano rompió el desmarque por dentro y entregándose en plancha anotó el 1-0 para el Real Madrid. Además, el árbitro levantó el banderín por fuera de juego de Lucas, pero la pelota no le llegó. Los futbolistas del Villarreal reclamaron que se habían desentendido de la jugada al ver la señalización del fuera de juego, pero las protestas fueron en vano. Luego, Courtois se convirtió en un espectador de lujo en una de las primeras partes más plácidas para el conjunto blanco.

En la segunda parte, Emery movió el banquillo y metió a Chukwueze, Yeremi y Estupiñán al campo. Por ello, Chukwueze cambió el partido sacándole un claro penalti a Courtois. Después, Gerard Moreno no falló y restableció la igualdad, abriendo un nuevo partido. El Villarreal vio al Real Madrid contra las cuerdas y se fue a por la victoria.

Por último, Chukwueze volvió loca a los blancos con su movilidad, abriendo espacios para un Gerard Moreno que se acabó siendo una amenaza de gol. Incluso, Take Kubo pudo anotar al Madrid en el descuento, pero Nacho lo evitó in extremis con Courtois ya superado. Un punto en La Cerámica no es mal botín en tiempos de emergencia, con ausencias capitales.