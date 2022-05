Alayo: “La confianza que me da la directiva me permite seguir trabajando”

Juan Alayo, técnico de Sport Boys, habló luego de la victoria de su equipo por 2-1 ante Atlético Grau en partido jugado por la fecha 13 del Torneo Apertura la Liga 1

Álvarez expresó lo siguiente: “Partiendo desde el compromiso y compañerismo, se ha ido mejorando partido a partido. Igual nos faltan muchas cosas por corregir, pero vamos obteniendo una identidad. Eso es lo que buscamos día a día, en cada entrenamiento y partido”.

Además, señaló lo siguiente sobre el partido: “Debemos mejorar en algunas desatenciones que tenemos a balón parado, en las transiciones, el tema de la atención y concentración. Son cosas que en la semana poco a poco se van a ir corrigiendo”.

BOYS SALIÓ DE LA PRESIÓN:

En ese sentido, manifestó lo siguiente: “La confianza que me da la directiva me permite seguir trabajando con seguridad. Esto es fútbol y sé que hoy en día se están dando los resultados y no por eso voy a ser el mejor entrenador, ni cuando pierda seré el peor”..

Por último, el DT rival expresó que: “Una buena campaña no la sostienen 11, sino un plantel. Hoy tocó no tener profundidad, no tuvimos un buen partido en ese sector. Pese a ello, sigo confiando en mi plantilla y sé que tenemos 2 o 3 jugadores competitivos por puesto”.

CON MIRAS AL TORNEO LOCAL:

Sport Boys comienza a escalar y ya es decimosegundo con 15 unidades, distanciándose de la zona de descenso. En tanto, Atlético Grau se quedó con 17 puntos en la décima casilla.