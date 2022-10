Alberto Quintero: “En su momento me dirán si sigo o no sigo”

Lo cierto es que el volante está concentrado en culminar de gran forma el Torneo Clausura enfrentando a FBC Melgar, Sport Huancayo y UTC y tentar la posibilidad de pelear el título del torneo Clausura.

“Uno no puede cerrar puertas a nadie, a ningún club. Tendría que tomar mejor decisión porque seguro no sólo llegaría esa, tendría que analizar cuál es la mejor opción para mí”, sostuvo el extremo.

También, en su momento, el atacante de Universitario había mencionado que tiene la mente puesta en cerrar el año con la camiseta crema.

“Tengo contrato hasta diciembre. Lo ideal es terminar bien, no se me ha comunicado nada de no seguir. Si no entro en planes ya me lo harán saber, pero ahorita no es el momento”, dijo Alberto Quintero en aquella oportunidad.

Redactor: Diego Pecho