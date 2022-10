Alberto Quintero: “Gracias a Dios ya se dio esta linda oportunidad de ser peruano”

Si bien Alberto Quintero se mostró muy contento por su nacionalización peruana, señaló que hasta el momento el club Universitario no le dice nada sobre su posible renovación de contrato. Más allá de ello, el ‘Chiquitín’ le pone paños fríos a este tema.

“Primero quiero darle gracias a la gente de Migraciones por todo el apoyo que nos han brindado y gracias a Dios ya se dio esta linda oportunidad de ser peruano”, dijo Quintero.

Luego, ‘Chiquitín, se refirió sobre su situación contractual con el cuadro crema. “Yo termino contrato en diciembre y el club Universitario aún no me ha dicho nada, imagino que están esperando que finalice el torneo. Por ahora, yo estoy tranquilo y llevando las cosas de la mejor manera porque al final me van a tener que decir algo”.