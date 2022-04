Aldair Rodríguez: “Yo no voy con la plancha ni alzo el pie”

Aldair Rodríguez, delantero de Alianza Lima, habló sobre la expulsión que tuvo ante River Plate tras cometer una dura falta a Robert Rojas

Aldair Rodríguez, delantero de Alianza Lima, habló sobre la expulsión que tuvo ante River Plate tras cometer una dura falta a Robert Rojas. El atacante nacional se mostró preocupado y agrego que no fue una falta apropósito sino que fue con fuerza a quitar el balón.

“Yo no voy con la plancha ni alzo el pie y ni mucho menos voy irresponsablemente. Quizás sí voy con un poco de fuerza, pero lastimosamente pasó este accidente, me encuentro dolido con la situación y por eso he venido a pedirle perdón”, manifestó el atacante de Alianza Lima a ESPN.

En la misma línea, Rodríguez señaló que respeta la opinión de los medios sobre este suceso grave: “Es una disputa el balón de los dos, yo respeto el punto de vista de los medios”.

Asegura que no vio la falta que le cometió al lateral derecho de River Plate, Robert Rojas: “No me di cuenta. No sé en que momento pasó esto porque fui a trabar un balón abajo y lastimosamente son cosas que pueden pasar en el fútbol, estamos expuestos a estos y por eso he venido a dar la cara, a disculparme con él y con su familia que debe estar preocupada por la situación”.

Finalizó su entrevista pidiendo perdón al futbolista que recibió la falta: “Le deseo mucha fuerza, voy a estar ahí escribiéndole porque yo pasé por eso, sufrí una lesión muy fuerte que me dejó parado 4 a 5 meses y entiendo cómo se debe sentir mi compañero”, indicó.