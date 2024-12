¡Aldo Corzo quiere seguir con los éxitos en el 2025!

El capitán de Universitario, Aldo Corzo, manifestó su deseo de pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores y se refirió al bicampeonato

Aldo Corzo es el futbolista más representativo de Universitario, debido a su estilo de juego que caracteriza la identidad del equipo. El defensor llegó al club hace ocho años y es el claro ejemplo de tener amor hacia la camiseta. Por tal motivo, fue elegido para ser el capitán del centenario y poder ser parte de los éxitos en los últimos dos años.

Sin embargo, para Aldo Corzo los retos deben seguir llegando para la próxima temporada. Universitario no logra pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la edición 2010, dejando una gran deuda pendiente. Por tal motivo, el defensa manifestó su deseo de romper la mala racha de una buena vez.

A través de una entrevista para DirecTV Sports, Aldo Corzo expresó el primer objetivo de Universitario: “Como peruano, quisiera que a todos los equipos peruanos les vaya bien en la Libertadores. Hace mucho que no se clasifica a la siguiente fase, y queremos romper esa racha. Dios quiera que sea la ‘U’. Tenemos ese objetivo”.

También explicó los momentos difíciles que atravesó Universitario en la última fecha del Clausura: “Fue un partido con mucha presión. Por más que tengamos experiencia, jugar en la altura contra un rival difícil y motivado siempre es complicado. El equipo jugó como si estuviera en el llano, aunque los primeros 15 minutos fueron duros, logramos acomodarnos«.

Para terminar, Aldo Corzo añadió: “Lo de Alianza no lo esperábamos. No pregunté el marcador hasta el mediotiempo porque me distraigo. Les decía a los muchachos que debíamos enfocarnos en ganar. Cuando Cusco marcó, eso nos incentivó a buscar más el gol. Pero, tras el segundo, bajamos el afán de anotar y nos concentramos en no perder el partido”.