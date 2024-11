Aldo Corzo: “Solamente soy un agradecido”

El capitán de Universitario Aldo Corzo, se refirió al gran momento del equipo crema y expreso su felicidad al vestir los colores del club

Universitario siempre se ha caracterizado en buscar hasta el último minuto del partido el triunfo. Una acción que identifica completamente al estilo de juego del defensor Aldo Corzo, quien llegó al equipo crema en el 2017 y se ha convertido en el capitán del centenario. El defensa expresó su alegría por el gran momento de la Institución y mostró su felicidad al pertenecer al grupo.

Aldo Corzo sigue sin poder visualizar el gran momento de Universitario, tras lograr el bicampeonato en el año más importante del club: “Justo antes que me presente lloraba de emoción, porque lo que estoy viviendo para mí es un sueño. Aún no lo aterrizo. Ha pasado casi una semana y aún no lo asimilo”.

Luego el defensa de Universitario mostró su felicidad por el gran momento que atraviesa junto al equipo: “Es algo indescriptible, aún no lo puedo creer por cómo se dio todo. Estuve muchos años en el club, la sufrí un montón. El que tiene fe logra las cosas. Solamente soy un agradecido, soy una persona muy feliz y hoy día soy el hincha más feliz de todos”.

Para terminar, Aldo Corzo señaló la convivencia dentro del club: “Siento que la ‘U’ hoy en día hemos formado una familia porque pasaron buenas cosas y malas en el año. Uno como familia siempre se arregla. Lamentablemente falleció ‘Zapatito’ y al velorio fueron todos los jugadores, los amigos de los jugadores. Fueron las personas que involucran a la ‘U’”.

Aldo Corzo es un claro ejemplo de permanecer en las buenas, malas y peores. El futbolista de 35 años lleva ocho temporadas con el equipo de Ate, en donde ha logrado 2 títulos nacionales y Apertura; 1 Torneo Clausura y subcampeonato. También fue parte del plantel que atravesó una crisis futbolística en la temporada 2018.