Alejandro Apud: “Tenemos un partido muy importante contra Municipal que de lograr el triunfo nos aseguraría la permanencia”

Alejandro Apud habló sobre el presente de su equipo a un medio local y la posibilidad de salir de la pelea por el descenso en su próximo partido ante Deportivo Municipal por la fecha 16 del Torneo Clausura.

“Tenemos un partido muy importante contra Municipal que de lograr el triunfo nos aseguraría la permanencia. Para nosotros va a ser una final. En caso no conseguirlo, seguiremos con Cienciano y con todos los que nos van quedando en el camino”, comentó Apud.

Además, el entrenador del Delfín habló sobre la polémica de los incentivos de otros equipos en las últimas fechas. “Éticamente no está bien porque todos queremos ganar y todos queremos jugar para ganar, pero muchas veces pasa que unos clubes interesados en las circunstancias, traten de incentivar a otros equipos que no se juegan nada. Éticamente no está bien porque todos estamos obligados a ganar y a jugar para ganar”.

Por otro lado, Apud lamentó la última derrota ante la César Vallejo a pesar de haber jugado bien. “Duele mucho porque hicimos un partido inteligente, lo manejamos. Cuando estábamos mejor en el juego nos cobran ese penal y no pudimos empatarlo”.

Finalmente, se refirió a Bryan Reyna y el trabajo que vienen haciendo con él. “Estamos felices por Bryan. Se lo merece, es un jugador que cuando llegamos estaba un poquito complicado, pero por suerte lo pudimos encaminar y él es una gran persona. A veces a los jugadores el mundo que los rodea los complica un poco, pero logramos que tuviera tranquilidad”.

Redactor: Diego Pecho