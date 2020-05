Aleksander Ceferin: “Los espectadores volverán pronto”

Presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin se mostró optimista a regresar pronto a la normalidad

A mal tiempo, buena cara. En entrevista con el medio argentino, Infobae, Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, confesó que tiene muchas esperanzas de que el futbol volverá muy pronto a ser como antes: “Esta pandemia generó una situación grave, pero de a poco está siendo controlada. Se sabe más sobre el virus y, en general, soy una persona optimista, no me gustan las visiones apocalípticas. Debemos seguir todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, pero estoy absolutamente seguro que el viejo fútbol con los fanáticos en los estadios volverá muy pronto”, indicó.

Ceferin también confesó que no cree las afirmaciones de que nada volverá a ser como antes: “El fútbol no cambió nada desde la primera Guerra Mundial ni la segunda Guerra Mundial, y tampoco lo hará debido a un virus. La gente dijo muchas veces que el mundo no volverá a ser el mismo después de esto y de otros sucesos importantes, pero creo que este deporte no cambiará y confío en que el fútbol con espectadores volverá pronto”, añadió.

Por último recalcó que apostaría un millón de dólares a que la Eurocopa se podrá jugar en 2021 y que la Champions sigue planeada para volver en agosto.