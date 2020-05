Alemán: “Diego no arma el equipo”

Jugador de Gimnasia afirmó que su técnico Maradona es más marketing

El jugador de Gimnasia, Brahian Alemán, reveló que su entrenador Diego Maradona no sería quien arma el equipo y sostuvo que la función del ’10’ es más marketing.

“No me tenían en cuenta, pero andaba muy bien en las prácticas. No era Diego el que no me ponía, me parece que no es el que arma el equipo. Él es más marketing. Hay un cuerpo técnico muy amplio y hay que respetar las decisiones. Hay que ser respetuoso y acompañar al equipo, siempre con la mejor onda”, dijo el jugador.

Más allá de sus palabras, Alemán valora tener a Maradona como técnico. “Tenerlo a Diego como entrenador es un gran orgullo. El día que llegó no lo podíamos creer. Nos quedamos todos mudos. Hoy ya es uno más. Siempre está contento, tirando chistes. Es muy positivo, siempre con buena onda y arengando en las prácticas”, enfatizó.