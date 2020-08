ALEX AGUINAGA: “El peruano siempre tuvo mucha calidad”

Escribe: CARLOS HERNANDEZ

Desde la comodidad de su hogar, Alex Aguinaga, leyenda del fútbol ecuatoriano, tuvo la amabilidad de contestar el teléfono para charlar con TODO SPORT, en esta agradable conversación, contó cómo va su vida de comentarista, su aventura como técnico, su opinión sobre la selección peruana, Juan Carlos Oblitas, el ‘Chorri’ Palacios’ y revivió memorables anécdotas de su carrera como futbolista.

1.- ¿Qué recuerdos de ese LDU dirigido por Juan Carlos Oblitas y teniendo de compañero al Chorri Palacios?

Se armó un equipazo, campeonamos e hicimos una buena Copa Libertadores.

2.- ¿Tuviste buena relación con el ‘Chorri?

Nos hicimos grandes amigos, muy buena persona Roberto, gran jugador.

3.- En esa Libertadores quedan afuera contra River en Argentina ¿no?

Exacto. En el de ida habíamos ganado 2-1 y en la vuelta nos ganaron 4-2. Ese día el ‘Chorri’ marcó un golazo, yo di una asistencia para el segundo, si metíamos uno más pasábamos nosotros.

4.- ¿Estuvieron cerca no?

Ese día el Monumental se quedó callado los últimos diez minutos. Estuvimos cerca de aguarle la fiesta.

5.- ¿Qué les dijo Oblitas después del partido?

Todos estábamos mal, algunos llorando. Recuerdo que nos dijo que no agacháramos la cabeza, que lo habíamos dejado todo.

6.- ¿Lo consideras un buen técnico?

Claro, él contribuyó para que en el futuro LDU salga campeón de América.

7.- ¿Por qué lo dices?

Dejó una buena base, al igual que Fossati, con todo eso, Bauza pudo llegar y encontrar una institución consolidada para sacarla campeón de América.

8.- ¿Qué diferencias encuentras en la selección peruana de ahora con la de antes?

La calidad del jugador no ha cambiado, Perú siempre tuvo jugadores de altísimo nivel. Veo que cambió la indisciplina, hoy los veo más comprometidos, más responsables. Son más profesionales en ese aspecto.

9.- Tú enfrentabas a Solano, Pizarro…

La calidad siempre ha estado, sería injusto comparar lo que hace uno u otro, porque individualmente Perú siempre tuvo buenos jugadores.

10.- ¿De la actual selección peruana, que jugadores te gustan más?

André Carrillo es de los mejorcito, muy explosivo, veloz, va bien por la banda. También me gusta Edison Flores y Yoshimar Yotun, ambos espectaculares. Sobre todo, Orejas.

11.- ¿Qué te pareció la Copa América 2019?

No me gustó, hubo cosas interesantes como la invitación de Qatar y Japón, algunos partidos, pero siento que faltó algo.

12.- ¿Te sorprendió Perú?

Casi da el batacazo. Aunque a Perú lo vi mejor en el mundial.

13.- ¿De verdad piensas que Perú estuvo mejor en el mundial?

Claro. El partido Francia – Perú, lo comparo con el de Ecuador – Inglaterra del 2006, circunstancias muy parecidas donde los sudamericanos merecieron mucho más. Pero el fútbol es así, no siempre la diosa fortuna está de tu lado.

14.- Perú está continuando con el proceso de Ricardo Gareca. Ecuador en su momento lo hizo con Bolillo y con Luis Fernando Suarez y en ambos casos le fue mal. ¿Crees que Perú pueda pasar por lo mismo?

Todos los procesos son diferentes, al igual que los técnicos. El fútbol es muy impredecible, puede ir bien como también les puede ir mal.

15.- ¿Qué opinas del rumor que las eliminatorias se jugarían en Europa?

Sería una locura. Argentina, Brasil, Uruguay tienen jugadores en Europa, pero hay otros equipos que no. Es bien complicado.

16.- ¿Crees que las eliminatorias sudamericanas son las más difíciles del mundo?

Si, por supuesto.

17.– Hubo una jugada muy puntual tuya en las eliminatorias para Francia 98. El penal que te hace Pablo Zegarra, ¿Recuerdas?

Claro que sí. Fue una jugada en los minutos finales. Teníamos un hombre menos, el Chorri hizo un golazo me acuerdo. Como quedaba poco, tomé la pelota, me la llevé por toda la banda para tratar de conseguir una falta y lo logré. En ese tiro libre que ejecuto, rechazan la pelota queda en el área, los defensas dudan Pablo Zegarra me mete una patada por la espalda en su intento de rechazar y fue penal. Empatamos.

18.- ¿Fue un punto de oro?

Si obvio. Es más, casi lo ganamos, sobre el final le di un pase al ‘Tanque’ Hurtado, quien la mandó afuera.

19.- Tu eras un jugador diez clásico ¡no?.

Desde muy niño siempre captaba el juego, quería hacer algo distinto, pero también marcaba (risas).

20.- ¿Por qué te sacó de la selección Luis Fernando Suárez?

Después de la Copa América 2004, yo me iba a retirar de la selección en un partido contra Uruguay, sin embargo, Luis Fernando Suarez no me convocó, por eso tuve que adelantar mi despedida. Fue algo triste, pero las cosas pasan por algo.

21.- ¿Se fue Jordi Cruyff sin dirigir una sola práctica?

El problema es que todavía no hay selección ecuatoriana.

22.- Hace poco dijiste que para comentar de fútbol, es necesario haber pateado una pelota…

Todos pueden opinar, en el fútbol todos son analistas, pero si es bueno haber jugado. Tener ese olor de vestuario. Por ejemplo, si yo veo un edificio grande y no soy arquitecto, puedo opinarte, sin ningún problema, pero no voy a tener los conocimientos necesarios de un arquitecto. No sé si me entiendes.

23.- ¿Qué tal tu experiencia en el Mundial de Clubes?

Magnifica. En nuestro grupo estaba Manchester y Vasco Da Gama, nosotros éramos invitados, nos colamos en la parte final. Le ganamos al Real Madrid en penales y quedamos terceros.

24.- ¿Es cierto que antes de eso te había pedido el Real Madrid?

Claro, a mí me pide el Real Madrid en el 95, pero me enteré después. Me hubiera encantado jugar ahí.

25.- ¿Cómo se maneja la disciplina siendo entrenador?

Con los reglamentos y objetivos claros para que el jugador no se sienta perjudicado ni lastimado. Es importante ser transparente, que se puede hacer y que no. Las sanciones vienen después del hecho, el hecho antes tiene que ser advertido, el jugador tiene que saber que vienen consecuencias.