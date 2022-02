Alfaro: “El punto es bueno, pero no estamos felices”

Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección Ecuatoriana, habló tras empatar 1-1 ante la Selección Peruana por la fecha 16 de las Eliminatorias

Gustavo Alfaro, director técnico de la Selección Ecuatoriana, habló tras empatar 1-1 ante la Selección Peruana por la fecha 16 de las Eliminatorias. El ex entrenador de Boca Juniors asegura que el punto que obtenieron en Lima no es tan sastifactorio ya que aún aseguran estar en Qatar.

“El punto es importante porque seguimos sosteniendo la diferencia respecto a Perú, pero todavía falta. Tendría que pasar una tragedia, porque todavía se tienen que enfrentar Perú y Uruguay juntos. Tenemos esa sensación de saber que prácticamente estamos pero todavía no estamos. Queremos cerrar las eliminatorias como Ecuador se lo merece. Haremos el esfuerzo para terminar el puesto donde estamos”, comentó en rueda de prensa.

El estratega argentino molesto, por no haber concretado las ocasiones de gol ante Perú: “No fue falta de concentración, fue debido a que nos faltó un jugador en cancha. Son errores que no podemos cometer porque hay mucho en juego. Nos faltaron dos cosas para terminar de ganar el partido: Lo primero era no cometer ese error ahí y lo segundo era aprovechar las chances claras que tuvimos”

Finalizó su conferencia de prensa aclarando que aún no se encuentran en Qatar ya que falta dos partidos: “El punto es bueno, pero nosotros no estamos felices porque empatamos el partido en condición de visitante. En otro momento Ecuador hubiese festejado mucho este punto. Eso marca la ambición y la personalidad de este equipo, pero lo fundamental es que esto nos da un paso hacia adelante en nuestro objetivo que es llegar al mundial”.