Alfonso Barco: “La identidad crema la llevo en la sangre”

A través de una publicación en sus redes sociales, Universitario de Deportes empezó una campaña para conocer a su primer refuerzo.

Es momento de oficializarlos. Universitario de Deportes reveló que pronto dará a conocer el nombre de sus refuerzos con miras a la siguiente temporada. Es así como Alfonso Barco sería uno de los primeros en aparecer en escena con un videoclip compartido en las redes sociales.

“La identidad crema la llevo en la sangre. En casa, no se hablaba de otro equipo y mis primeras veces en el Monumental me enamoraron de la ‘U’, de su barra y de la hinchada que no paraba de alentar”, fueron las palabras del jugador.

Fue por ello que Alfonso Barco recordó sus primeros contactos con el cuadro crema, cuando aún era niño, lo mismo que lo invitó a soñar en grande y trabajar fuertemente para que, hoy en día, pueda estar cumpliendo uno de sus principales anhelos como profesional con el club de sus amores.

“Recuerdo que, cuando me regalaron mi primera camiseta, soñé que algún día defendería sus colores. Ahora, es cuando. Y dale ‘U’ por siempre escucharán”, agregó, el mismo que será oficializado, este viernes, junto a Joao Villamarín.

Así mismo, Universitario confirmó que superaron a los 3500 inscritos en su campaña de Socio Adherente, la misma que tuvo una impresionante acogida por parte de los fanáticos estudiantiles, quienes esperan seguir apoyando a su club para que vaya saliendo de la crisis económica en la que está envuelto.