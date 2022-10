Alfonso Dulanto: “Tiene que haber sanción directamente al que lo hizo”

El ex jugador de Universitario de Deportes, Alfonso Dulanto, se refirió a los insultos racistas ocurridos en el Monumental durante el partido de la U. vs. Melgar

El exjugador de Universitario, Alfonso Dulanto, se refirió a lo ocurrido el último domingo en el Monumental y consideró que ahora hay mucha susceptibilidad ante los insultos. Además señaló que la sanción por lo ocurrido ante Melgar debe ser a la persona que lanzó el plátano.

“El país y el mundo está muy susceptible al tema este, es fastidioso obviamente pero no hay que darle mucho espacio a esto porque se hace más grande cada día. Le pasó a Dani Alves y lo que hizo fue agarrar y comerse el plátano, no le dio importancia a lo que le estaban diciendo”, mencionó para Radio Ovación.

Asimismo, indicó: “Cuando yo he jugado nos han dicho de todo, cuando hemos ido a Cusco o a Matute y no le dábamos importancia a lo que nos podían decir pero ahora la gente está demasiado susceptible”.

Además, mostró su postura ante lo sucedido en el Universitario vs. Melgar: “Pienso que tiene que haber sanción directamente al que lo hizo, la gente que está a los costados sabe quién lanzó el plátano. Nadie tiene que dañar a nadie, tenemos que respetarnos pero hay mucha gente que no lo hace y no es solo el tema del negro, mis mejores amigos son negros y estoy orgulloso de tener amigos negros. El racismo también pasa que el negro trata mal al cholo y el cholo al negro, el tema es muy susceptible. Hay gente muy susceptible, a mí por mi coraza y mi personalidad me da igual si me dicen cholo, blanco o lo que sea, no me doy por ofendido”.

Redactado por: Miguel Casana