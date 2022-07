Alfredo Honores: “Si a Gareca le ofrecen 40% menos de tu sueldo, lo más probable es que no lo aceptes”

Asimismo, explicó que era muy complicado su continuidad por la oferta de la FPF. “No sé en detalle cómo ha sido el tema de las conversaciones, pero es difícil si tú estás ganando una plata y te ofrezcan 40% menos de tu sueldo, lo más probable es que no lo aceptes”.

Honores también señaló que la no continuidad de Gareca se definió hace días: “A mí me da la impresión que, desde que Gareca se fue, ya prácticamente la situación estaba definida. Si los dirigentes están interesados, ¿por qué no un viaje allá y charlarlo con más tranquilidad? Es muy pronto que después de tanto desgaste y tantas emociones, tocar un tema así tan rápido”.

Por otro lado, no cree que Oblitas haga buen trabajo: “No te puedo asegurar si Juan Carlos lo hubiera convencido. Yo creo que no, porque Juan Carlos ha sido técnico, dirigente, no creo que haya inclinado la balanza en ese sentido”.

Por último, habló sobre Reynoso y Mosquera como posibles sustitutos del Tigre: “Me gustan los dos porque han sido grandes jugadores, han obtenido mucho como técnicos también. Pero también tiene que ver mucho el entorno, cómo te acompañas. Hay que reconocer que, entre los peruanos, nosotros no nos tratamos bien”.