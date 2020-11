Algo de mí, se va muriendo

Alianza volvió a perder. Esta vez ante Cusco FC por 1-0 y está a un paso del descenso.

Corazón para sufrir. Alianza Lima cayó por 1-0 frente a Cusco FC por la fecha 6 de la Fase 2 de la Liga 1. Durante la primera parte, si bien los blanquiazules tuvieron mayor posesión y dominio del juego, el cuadro cusqueño terminó abriendo el marcador y colocando el único tanto del partido.

Aunque Alianza controlaba más el balón, Cusco era quien estaba más cerca del desequilibrio del marcador. Danilo Carando falló una opción muy clara estando solo frente a Leao Butrón y mandó su disparo por arriba. Hasta que a los 40 minutos, el argentino Franco Bolo lanzó un centro, producto de un rebote que dejó la barrera blanquiazul en un tiro libre y encontró la cabeza de Erick Gonzales, quien solo la empujó dentro del arco para el 1-0 del cuadro imperial. Debutó esta temporada y se estrenó en el gol. Tras la desventaja, Alianza buscaba la paridad con Arroé y Oslimg Mora pero con muy poca profundidad.

Para el entretiempo, Daniel Ahmed mandó a la cancha a Alexi Gómez en reemplazo de Dylan Caro, ya que notó que estaba amonestado y tuvo responsabilidad en el gol. Por ello, los grones estuvieron cerca de empatarlo y resultó más ofensivo, no logró concretar ni ser contundente. Mientras que Cusco FC destacó su bloque defensivo y le complicó la resolución al cuadro dirigido por Daniel Ahmed.

Finalmente, Cusco FC venció por 1-0 a Alianza Lima en el estadio Iván Elías Moreno. Con este resultado, Alianza Lima suma tres partidos sin ver el triunfo, asimismo, se ubica a tres puntos de Carlos Stein y de la zona de descenso. Su próximo encuentro será el sábado 21 de noviembre a las 3:30 pm ante Sport Boys.

CUSCO FC (1)

Juan Pretel

—

Edinson Chávez

Marco Saravia

Miguel Paniagua

Jair Céspedes

—

Josimar Atoche

Erick Gonzales

Miguel Carranza

Alfredo Ramúa

Franco Bolo

—

Danilo Carando

—

DT: Carlos Ramacciotti

—————————–

ALIANZA LIMA (0)

Leao Butrón

—

Kluiverth Aguilar

Alberto Rodríguez

Aldair Salazar

Dylan Caro

—

Carlos Beltrán

Rinaldo Cruzado

Josepmir Ballón

Oslimg Mora

—

Carlos Ascues

Patricio Rubio

—

DT: Daniel Ahmed

ÁRBITRO: Bruno Pérez

GOLES: Erick Gonzales 41’ (CUS)

CAMBIOS: José Rivera x Franco Bolo, José Guidino x Alfredo Ramua, Janio Posito x Danilo Carando (CUS). Joaozinho Arroé x Rinaldo Cruzado, Alexi Gómez x Dylan Caro, Miguel Cornejo x Josepmir Ballón, Franco Medina x Kluiverth Aguilar, Beto Da Silva x Alberto Rodríguez (AL).

TA: Carlos Beltrán, Dylan Caro (AL)

ESTADIO: Iván Elías Moreno (Lima)

——————————————–

LA PALABRA

DANIEL AHMED (DT Alianza):

“Yo analizo lo que vi durante el partido, un equipo con rebeldía, herido, que quería empatar pero a veces el fútbol no es justo. No merecimos perder, pero se perdió y tenemos tres finales por delante y lo que interesa es el próximo partido. El equipo entregó todo. El rival esperaba en su área, había que romper esa defensa, igual hubo 4-5 remates de gol pero no entró la pelota. El fútbol es así, hay que saber perder y prepararse para el partido del sábado, los lamentos ya no sirven de nada”.

CARLOS RAMACCIOTTI (DT Cusco FC):

“Estoy inmensamente feliz de haber logrado otro triunfo contra un rival que entregó todo. Era un partido para jugarlo así, en el primer tiempo jugamos mucho mejor, en el complemento ellos salieron con todo e hicieron un buen segundo tiempo. Podíamos jugar 10 días y creo que no nos iban a hacer el gol por el orden defensivo. Hay que abrir los ojos con los chicos de las divisiones menores porque hay muchos que no reciben la oportunidad, que le dan a un extranjero, quien no demuestran ser más que ellos”.

ERICK GONZALES (Cusco FC):

“Fue un partido muy duro y gracias a Dios me tocó convertir. Estuvimos luchando para sacar el partido adelante. Es mi primer gol a nivel profesional, se lo dedico a toda mi familia. Pelear la baja es muy feo y nos propusimos sacar adelante este partido para pensar en un torneo internacional”.