Alianza es una LÁGRIMA

Blanquiazules cayeron de visita 2-0 ante Ayacucho FC y sufrió su segunda derrota en el

torneo.

Le sigue costando. Alianza Lima no encuentra la fórmula para acentuarse en el campo,

la idea de Pablo Bengoechea no se plasma y el equipo cayó 2-0 ante Ayacucho FC en el

estadio Ciudad de Cumaná. Sosa y Olascuaga anotaron para los ‘zorros’ que suben a los

primeros lugares del torneo.

En el arranque del cotejo, grones y ayacuchanos estuvieron parejos en el campo.

Alianza con más empuje que fútbol trató de hacer daño, Ayacucho con el correr de los

minutos se fue adueñando del balón, pero sin claridad en ofensiva. A los 26’, Ballón

perdió un balón en el medio, los locales atacaron rápido y Ardiles sacó un centro preciso

a la cabeza de Leandro Sosa, quien convirtió el 1-0 ante la mirada de los defensores

quienes se resbalaron.

Luego, los grones reaccionaron y Aguiar de tiro libre estuvo cerca de anotar, pero su

remate pegó en el travesaño. Alianza empezó a tener el balón, pero no fue claro en

ataque y se fue al descanso derrotado.

El corazón no alcanzó

Para el complemento, Bengoechea, quien estaba en tribuna por una suspensión le dictó a

su asistente Oscar Aguirregaray. Entró Rossel, Arroé y Zúñiga para generar peligro en

ofensiva. Era todo o nada por el gol.

Ayacucho tuvo la tranquilidad para controlar el cotejo, y esperó para hacer daño.

Alianza mejoró en su movilidad, Quijada con un cabezazo llevó miedo, pero su disparo

se fue elevado.

La visita se empezó a quedar sin piernas, y los zorros pasaron a ser protagonistas. Sosa

avisó con un remate, el golero Espinoza atajó un tiro de Mendieta. Y en el último

suspiro, Olascuaga por derecha convirtió el 2-0 ante la mirada de Quijada que nada

pudo hacer.

Al final, Alianza se quedó con las manos vacías y su situación preocupa, pues el equipo

no encuentra el rumbo y el inicio de la Libertadores está a la vuelta de la esquina. Por su

parte, Ayacucho FC llegó a los 9 puntos y es uno de los punteros.

DATO

Bengoechea estaba suspendido, vio el duelo en las tribunas, su lugar lo ocupó su

asistente Aguirregaray.

AYACUCHO FC 2

Exar Rosales

—–

Roberto Villamarín

Diego Minaya

Minzun Quina

Alexis Cossío

—–

Jorge Murrugarra

Luis Álvarez

Luis Carranza

Leandro Sosa

Robert Ardiles

——

Mauricio Montes

DT: Gerardo Ameli

ALIANZA LIMA 0

Ítalo Espinoza

—–

Joao Montoya

Carlos Beltrán

Rubert Quijada

—–

Josepmir Ballón

Kluiverth Aguilar

Aldair Fuentes

Luis Aguiar

Alexi Gómez

—-

Adrián Balboa

Federico Rodríguez

DT: Óscar Aguirregaray

ÁRBITRO: Edwin Ordóñez

LÍNEAS: Michael Orué – Wilson Chang

CUARTO: Elmer Bárzola

GOLES: Leandro Sosa 27’, Carlos Olascuaga 95’ (AFC)

CAMBIOS: Gonzalo Papa x Jorge Murrugarra, Jesús Mendieta x Luis Carranza, Carlos

Olascuaga x Robert Ardiles (AFC). Anthony Rosell x Alexi Gómez, Cristian Zúñiga x

Federico Rodríguez, Joazhiño Arroé x Aldair Fuentes (AL)

TA: Roberto Villamarín, Minzun Quina, Mauricio Montes (AFC). Kluiverth Aguilar,

Alexi Gómez, Ruberth Quijada, Alexi Gómez, Aldair Fuentes (AFC)

ESTADIO: Ciudad de Cumaná – Ayacucho