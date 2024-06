Alianza Lima: D’Arrigo en problemas

Lo denuncian por maltrato físico y psicológico a la madre de su hija

Jhamir D’Arrigo fue denunciado públicamente por la madre de su hija, Michell Tenorio, de maltrato físico y psicológico. La mujer presentó audios y chats en el programa ‘Amor y Fuego’ donde se puede escuchar las agresiones por parte del jugador de Alianza Lima. La expareja del futbolista señaló que no ha hecho la denuncia en la comisaría, pero que lo hará en las próximas horas junto a su abogado. La institución de La Victoria aún no se ha pronunciado sobre el caso.

“Él sabe todo lo que me ha hecho. Él sabe el daño desde que nosotros hemos empezado la relación. Sabe que me daña psicológicamente hasta el día de hoy”, son las primeras palabras de Tenorio. Según la mujer, producto de los insultos y la situación que vive es que tiene “depresión y ansiedad”. “Me viene dañando, me ha golpeado”, agregó.

“¿Oe tú crees que a mí me importa tu vida? Oe, si nunca te he querido ¿Tú crees que me va a importar? Dime si yo te hubiese querido, huev***, consíguete tu marido y lárgate, no sé… donde chu** quieras. Estás loca, ¿no?”, se escucha en uno de los audios difundidos por la progenitora de su hija.

“Él siempre me ha amenazado, que yo voy a perder siempre porque él tiene plata”, añadió la mujer entre lágrimas. Michell aseguró que el jugador aliancista no estaría dispuesto a darle a su hija de cinco años las comodidades que él sí goza. Asimismo, señaló que desde que salió embarazada ha vivido un calvario con el deportista. “Me golpeaba cuando estaba embarazada”, dijo.

