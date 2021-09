“Alianza Lima me hizo una oferta, pero…”: Juan Jayo

Juan Jayo Legario, ex futbolista de Alianza Lima, reveló la razón del porqué rechazo una oferta para ser embajador blanquiazul.

El corazón de La Victoria. Juan Jayo Legaro, ex futbolista de Alianza Lima, dio su verdad. El retirado volante de 48 años habló en exclusiva con ‘Noches en la Cancha’ de Radio Ovación. Jayo se refirió al buen desempeño íntimo en lo que va de Liga 1 2021 y los pésimos resultados obtenidos el año pasado.

“Definitivamente el equipo ha cambiado. Si vemos el plantel del año pasado solamente hay dos creo. Definitivamente a Alianza le ha ido costando el encontrar un funcionamiento que le dé solidez defensiva. No le fue bien en la primera etapa del campeonato, y ha ido encontrando esa solidez que necesita un equipo para intentar ganar un partido que es que no te hagan gol”, dijo Jayo en Radio Ovación.

‘Pulpito’ se animó a analizar una hipotética final ante Sporting Cristal: “Esperemos que se pueda mantener en ese primer lugar del campeonato y conseguir ese pase a la final. Contra cristal siempre han sido partidos bien jugados, bien abiertos. Creo que cristal puede tener una ligera ventaja porque tiene un equipo ya consolidado, pero cuando se juegan finales cualquier cosa puede pasar”.

Finalmente, Jayo reveló que recibió una oferta de Alianza Lima para ser embajador del club victoriano, pero éste la rechazo ya que mantiene contrato con la FPF hasta diciembre: “Me he juntado con Diego posada y Miguel Pons, pero bueno me han hecho la oferta, pero yo tengo contrato con la Federación. Yo les he agradecido, yo espero en algún momento estar en Alianza, pero por ahora tengo que resolver un tema con la Federación”.