Alianza Lima pide con urgencia donantes de sangre para Roberto Chale

A través de sus redes sociales, el club Alianza Lima, mostrando total solidaridad, pidió apoyo total para Roberto Chale, quien atraviesa por una delicada situación de salud.

“Roberto Chale viene luchando por su vida y necesita la donación urgente de sangre. Tipo de sangre: O+”, se deja leer en la cuenta de Twitter del club íntimo.

Luego, se agrega: “Lugar: Banco de sangre Hospital Eduardo Rebagliati, Jesús María. Unámonos todos. Apoyemos a Roberto Chale”.

Adicionalmente a este pedido solidario, el club Alianza Lima, luego de coordinar con la familia del propio Roberto Chale, donará una cama clínica especial -llegará en los próximos días- y le facilitará una enfermera para que le dé una asistencia personalizada al buen ‘Niño terrible”.

Recordemos que Roberto Chale, lejos de dirigir a Alianza Lima en el 2005, es una leyenda viva del fútbol peruano que merece la atención de todos sin interesar el color de camiseta.

Paolo Guerrero habla de Alianza Lima

Por medio de su cuenta de Instagram, Guerrero le respondió a un hincha blanquiazul quien cuestionó su inminente pase a uno de los tradicionales clubes de Argentina.

“¿Racing? Paolo, era Alianza Lima”, fue lo que le escribió un fanático al atacante en su más reciente publicación en la mencionada red social.

Rápidamente, el futbolista respondió. “Alianza no me quiso. Me dijeron que no tenían interés”, fue lo que sostuvo el también exjugador del Bayern Múnich, Hamburgo, Corinthians, Flamengo, Internacional de Porto Alegre y Avaí.