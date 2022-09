Alianza Lima y Universitario se enfrentan en el clásico femenino de Liga Femenina Profesional

Alianza Lima se enfrenta a Universitario por los playoffs de la Liga femenina

Clásico femenino. Alianza Lima y Universitario de Deportes se verán las caras este domingo 11 de septiembre a las 03:30 de la tarde por los playoffs de la Liga Femenina en el estadio Alejandro Villanueva, ambos clubes buscan el título nacional y llegar de la mejor manera a semifinales. Este partido es clave para saber que equipo estará más cerca de la final.

El duelo por los playoffs de la Liga Femenina entre Alianza Lima y Universitario de Deportes se disputará este domingo 11 de septiembre del 2022 en el estadio Alejandro Villanueva. Las ‘Íntimas’ llegan en un buen momento luego de encadenar 4 victorias consecutivas en el hexagonal final, el equipo de la goleadora Adriana Lúcar, se mantiene en el primer lugar con puntaje perfecto y clasificado a las semifinales del torneo.

Samir Mendoza, entrenador de las blanquiazules, mencionó que el público es distinto y no se debe perjudicar a la disciplina femenina. “Soy parte del crecimiento de esta disciplina. Nuestra disciplina está direccionada a familias, a niñas que sueñan con ser profesionales. No podemos parar. No podemos tratar de cerrar este evento, (que sea) sin público, porque dariamos un paso hacia atrás”, mencionó.

Respecto al partido ante las dirigidas por Paolo Maldonado, agregó que tienen en mente sumar los tres puntos en casa. “Siempre apuntamos a lo más alto. Son partidos distintos. Siempre apuntando a querer ganarlo. Manejamos tres principios básicos principales: el trabajo, la humildad y el respeto. Nos asesoramos con psicólogos para mantener el grupo con tres principios y sacar a flote esos principios. Trabajamos en silencio”.

Por otro lado, las ‘Leonas’, también se encuentran clasificadas a la siguiente fase del torneo, sin embargo, buscarán su revancha del primer clásico, en el cual cayeron por 2-0 en el estadio Monumental.

Redactor: Diego Pecho