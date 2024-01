Alianza tiene un tridente de peso 

Sabbag, Kevin Serna y Bryan Reyna cuestan más de 3 millones de euros

En Alianza Lima saben que no tienen margen de error esta temporada, por lo que vienen realizando contrataciones de primer nivel con miras a la Liga 1 y Copa Libertadores. De hecho, este año los íntimos contarán con un tridente ofensivo que está valorizado en aproximadamente 3 millones de euros.

Los íntimos hicieron una tremenda ‘purga’ a finales de la campaña pasada, pero decidieron quedarse con algunas de sus piezas claves para que sean fundamentales este 2024. Es así como el primer integrante de este tridente ofensivo es uno de los jugadores que llegó hace un año como delantero estrella, y nos referimos a Pablo Sabbag. El atacante acaba de anotar con la selección de Siria y tiene un valor de 1 millón de euros, según el conocido portal Transfermarkt.

El segundo delantero también es extranjero y colombiano, aunque llegó recién este año procedente de ADT. Nos referimos al extremo derecho Kevin Serna, quien a sus 26 años llamó la atención de Alianza Lima por su tremenda temporada con el elenco tarmeño. El futbolista foráneo tiene un valor de 1 millón de euros en el mercado de fichajes internacional.

Por último, pero no menos importante, el hombre que cierra este poderoso tridente es Bryan Reyna. El extremo izquierdo de la selección peruana estuvo a punto de irse al extranjero a mediados del 2023, pero Alianza Lima decidió no venderlo y esta temporada buscará salir campeón nacional. El ex Cantolao tiene un precio de 1,1 millón de euros y es el más caro del plantel blanquiazul.