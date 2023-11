¿Alphonso Davies al Real Madrid?

Alphonso Davies podría llegar al club madrileño

Alphonso Davies tendría la posibilidad de negociar con el Real Madrid el próximo año.

Conforme a lo informado por el medio de comunicaciones español, Marca, el lateral izquierdo habría rechazado la propuesta de renovación del club en el que milita actualmente, el Bayern Múnich, información que el propio canadiense se encargó de desmentir, diciendo que “me han juzgado y no es cierto, no he decidido rechazar al Bayern, estamos estudiando la propuesta y el futuro… Ya se verá qué hacemos”.

Lo que sí es un hecho es que el conjunto blanco intentará negociar el próximo año con el internacional futbolista de la selección de Canadá si es que éste no concreta una extensión de contrato para que sea uno de sus grandes fichajes.

Cabe mencionar que ya hay un historial pasado, el cual se dio en 2021, de un jugador que representaba a la escuadra bávara y se fue al equipo merengue, en dónde ganó el campeonato español y la Champions League, ese es el caso de David Alaba.

