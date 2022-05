Álvarez: “Si no somos contundentes lo pagamos con goles”

Gustavo Álvarez, técnico de Grau, habló luego de la derrota de su equipo por 2-1 ante Sport Boys en partido jugado por la fecha 13 del Torneo Apertura la Liga 1

Gustavo Álvarez, técnico de Grau, habló luego de la derrota de su equipo por 2-1 ante Sport Boys en partido jugado por la fecha 13 del Torneo Apertura la Liga 1. Segunda derrota consecutiva para Grau, ya había caído ante Universitario el pasado fin de semana, también en condición de local.

Álvarez expresó lo siguiente: “El análisis inmediato que hago es que el equipo en el primer tiempo jugó muy bien, pese a que el rival intentó presionarnos. Nos costó transformar nuestro volumen de pases en situaciones de gol. Jugamos muy bien hasta 3/4 de cancha, después nos diluimos careciendo de profundidad por malas decisiones”.

Además, señaló lo siguiente sobre el partido: “Quizás merecimos más dentro del juego área a área, pero si no somos contundentes ni estamos atentos en defensa, lo pagamos con goles en contra. Hay que trabajar en eso y después podemos hablar de merecimientos”.

BOYS SALIÓ DE LA PRESIÓN:

En ese sentido, manifestó lo siguiente: “Tengo una sensación de gratitud con Sport Boys. Es un club que me trató muy bien, me abrió las puertas del fútbol peruano. Fue una alegría reencontrarme con ellos”.

Por último, expresó que: “Una buena campaña no la sostienen 11, sino un plantel. Hoy tocó no tener profundidad, no tuvimos un buen partido en ese sector. Pese a ello, sigo confiando en mi plantilla y sé que tenemos 2 o 3 jugadores competitivos por puesto”.

CON MIRAS AL TORNEO LOCAL:

Sport Boys comienza a escalar y ya es decimosegundo con 15 unidades, distanciándose de la zona de descenso. En tanto, Atlético Grau se quedó con 17 puntos en la décima casilla.