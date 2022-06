Álvaro Morata volvería al Atlético de Madrid

La Juventus no pagará por el delantero los 35 millones de euros de la opción de compra y Morata volverá al Atlético de Madrid.

Álvaro Morata volverá al Atlético de Madrid este verano. Según contó Antonio Ruiz, la Juventus no pagará los 35 millones de euros de su opción de compra y el Atleti no acepta cobrar menos e incluir un jugador, idea que le había ofrecido el club italiano. Este miércoles 15 de junio vence el plazo para que la Juventus decida si ejerce la opción de compra de 35 millones y el entorno del futbolista asume ya que no se ejecuta y que vuelve al Atlético.

En las últimas semanas, Atlético de Madrid y Juventus han mantenido negociaciones sin llegar a un acuerdo. Los contactos entre clubes siguen independientemente del plazo de la cláusula que no se ha ejecutado. El Atlético planificó la próxima temporada sin Morata en la plantilla: no cuentan con él y la prioridad es su buscarle una salida en este mercado de verano. Aun así, el club rojiblanco tiene claro que no va a regalar ni a devaluar al delantero.

El delantero español tiene varias ofertas, pero de momento él prefiere quedarse para intentar convencer a Simeone de que puede ser el delantero del Atlético tras la marcha de Luis Suárez, la mala temporada goleadora de Griezmann y las dudas de Ángel Correa, que podría estar pensándose salir del equipo.