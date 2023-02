Álvaro Morata:“Al final no le pasa sólo a él, nos pasa a todos, cuando yo juego fuera de casa también me insultan, creo que debería ser fútbol y ya está”

Álvaro Morata habló acerca de los insultos en el fútbol español y aseguró que no es problema solo de Vinicius, sino de todos los jugadores. El delantero rojiblanco condenó que esto siga sucediendo en todos los campos y pidió sanciones severas a los hinchas.

“Al final no le pasa sólo a él, nos pasa a todos, cuando yo juego fuera de casa también me insultan, creo que debería ser fútbol y ya está, pero no es algo que sólo le pasa a Vinicius porque es muy mediático, les pasa a muchas personas. Es inaceptable e incomprensible, no tendría que tener lugar en el fútbol en cuando una persona fuese a insultar a un campo no deberían dejarle entrar más. Una persona que va a insultar en un ambiente así, debería ser motivo para que te expulsen”, comentó Morata.

El colchonero cree que es un problema serio y de raíz profunda que debe solucionarse. “Cuando te dicen que te mueras o una barbaridad de tu mujer o tus hijos, es complicado. Pero no podemos centrarnos en eso porque pasa cada domingo en cada campo. Pero no es un problema de los jugadores o del fútbol, es un problema como país”.

En busca de una solución, postuló como ejemplo a la liga inglesa y su manejo en la disciplina de los hinchas. “Deberíamos tomar como ejemplo la Premier. Si una persona hace algo así en un espectáculo deportivo o en algo relacionado, fuera y no vuelve a entrar”.