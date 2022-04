Alves: “No echaría el resto por Haaland, no me gastaría mucho dinero en él”

Dani Alves, jugador del FC Barcelona, manifestó que prefiere a Mbappé en lugar de Haaland para reforzar al conjunto catalán, además, dio detalles del presente del equipo

Alves manifestó lo siguiente: “No echaría el resto por Haaland. Sinceramente, yo no me gastaría mucho dinero en él. En Mbappé sí, pero en Haaland no. Estoy jugando a ser director deportivo, eh, pero yo apostaría antes por Mbappé. Me parece más completo en todos los aspectos. Si vas a hacer una inversión gigante, la tienes que hacer en el mejor”.

Además, agregó que: “Mbappé es el mejor que hay, y para el estilo del Barça. En este momento, en el fútbol, no hay otro mejor que él”.

MBAPPÉ, LA OBSESIÓN DE EUROPA:

Además, expresó lo siguiente: “Estamos trabajando muy duro. Es la primera vez desde que estoy en el Barça que trabajo así. Trabajamos más a nivel físico. Guardiola contaba con mucho ‘pelotero’ bueno y no teníamos que correr arriba y abajo. Ya dije hace diez años que Xavi sería el Guardiola 3.0 del Barça”.

Por último, aseguró que: “Podría volver un ‘añito’ conmigo para un último baile. ¿Por qué no? No hay mejor lugar que este. No podríamos estar mejor que en el Barça. Ha ido fuera y ha probado la experiencia. Es hora de regresar a casa si él quiere”.