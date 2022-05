Ameli: “Un empate hubiese ido más acorde con el trámite del partido”

Gerardo Ameli, técnico de Cienciano, habló de la derrota ante Melgar por la Fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 con el gol de Kevin Quevedo

Gerardo Ameli, técnico de Cienciano, habló de la derrota ante Melgar por la Fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 con el gol de Kevin Quevedo. El conjunto arequipeño superó al Papá y se metió de lleno en la pelea por el torneo.

Ameli expresó lo siguiente: “Sentimos mucha tristeza, fue un partido parejo. Seguramente el rival tuvo más la pelota. Hicimos un partido correcto dentro de un análisis rápido. Siento que debimos habernos llevado algo más. Un empate hubiese sido más acorde al trámite. Nuestros jugadores hicieron un esfuerzo muy grande”.

Además, señaló que: “Jugamos contra dos muy buenos equipos, Cristal y Melgar. La jerarquía de sus jugadores, en un partido parejo, puede marcar la diferencia. No convertimos las ocasiones que tuvimos. Hoy el rival ganó producto de un golazo”.

CIENCIANO VOLVIÓ A CAER:

En ese sentido, defendió el torneo local: “El árbitro no influyó en el resultado. Lo hizo bien en un partido que fue difícil, luchado y friccionado. Sin embargo, hay una mano de Leonel Galeano que no cobra. En el entretiempo dio 2 minutos de descuento cuando no hubo ninguna interrupción y al final del partido dio muy poco, pese a que se cortó mucho el juego en la segunda mitad”.

Por último reveló lo siguiente: “Melgar está representado muy bien al Perú a nivel internacional y local. Hace 7 u 8 años están yendo a torneos internacionales, mantienen su plantel, siguen una línea muy clara y los resultados se notan”.

MELGAR SE METE EN LA PELEA::

Melgar trepó al cuarto lugar de la tabla. Llegó a los 22 puntos en el Torneo Apertura de la Liga 1. Se puso a 3 puntos del puntero del campeonato: Alianza Atlético de Sullana.