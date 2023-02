Ames: “Nosotros lo que queremos es tener actividad todo el año como lo tiene la Liga 1”

Freddy Ames, presidente de Deportivo Coopsol de la Liga 2, mostró su total apoyo al pronunciamiento de los Agremiados por el retraso del inicio del torneo de la segunda división y espera que la FPF pueda anunciar pronto una solución

“Estoy absolutamente de acuerdo con el comunicado de Safap. Es lamentable lo que está pasando en la segunda división y esperamos que se corrija en el menor tiempo posible”, señaló Ames en Radio Ovación.

Además, explicó las consecuencias de esta incertidumbre. “Íbamos a comenzar a trabajar el 1 de marzo, pero tomando conocimiento extraoficial a que el torneo no comienza el mes de abril, hemos tenido que postergar el inicio de la pretemporada pues no podemos pagar a los jugadores si no tenemos en horizonte el inicio del campeonato”.

Asimismo, reconoció algunas buenas medidas por parte de la FPF, pero lamentó el descuido en el inicio del campeonato. “El hecho de que ya no exista el ascenso directo desde la Copa Perú, es una decisión acertada para lo que es la estructura correcta de un campeonato. Pero nos preocupa que en el mes de septiembre concluyó la Liga 2, hoy estamos febrero, marzo y probablemente abril o mayo se inicie, y no es correcto que un campeonato profesional se inicie después de ocho meses”.