AMOR eterno, Edison Flores y Ana Siucho se casaron, y compartieron inolvidable momento junto a sus más cercanos amigos y familiares

El paso más importante de su vida. El futbolista Edison Flores, con 25 años, decidió pasar a la fila de los casados, el último sábado contrajo matrimonio con su novia Ana Siucho, quien es mayor que ‘Orejitas’ por cinco años, pero esto no es impedimento, ya que ambos

han llevado una sólida relación desde hace cinco temporadas.

1 de 3

El último sábado en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús en Surco, ‘Orejitas’ le dio el sí a Ana, ante la presencia de sus familiares y amigos más cercano. Luego del matrimonio, la

fiesta continuó en el estadio Monumental, donde llegaron alrededor de 800 invitados. Sin duda, lo que vivió Flores fue inolvidable y, ahora se alista, para vivir su luna de miel.

AMIGOS DE TODA LA VIDA

Los que no se podían perder la ‘Boda del Año’, fueron los amigos más cercanos de Edison y Ana. El que encabezó la lista fue el hermano de la esposa, Roberto. Varios jugadores del actual plantel llegaron como Aldo Corzo, Enmanuel Páucar, Rafael Guarderas y César Huamantica.

Exjugadores cremas como Andy Polo, Carlos Cáceda, Rodrigo Cuba, Hernán Rengifo, Juan Diego Gutiérrez, Josimar Vargas, Joaquín Aguirre y Christofer Gonzales tampoco faltaron.

El jugador emblema e histórico de la ‘U’, José ‘Puma’ Carranza’ llegó junto a su familia. También estuvo Franco Navarro. Además, el actual directivo de la ‘U’, Raúl Leguía, dijo presente.

DATOS

En el 2014, ‘Orejitas’ regresó a la ‘U’ y conoció a Roberto Siucho. Nació una buena amistad entre ambos, y luego Flores conoció a Ana, hermana de Roberto. Se hicieron enamorados y ahora son esposos.

Los regalos que recibieron los flamantes esposos serán donados a los niños de la fundación

Creer.

TOMA NOTA

No todo fue felicidad, pues varios personajes que estuvieron invitados no llegaron como el técnico Ricardo Gareca, en su reemplazo fue el gerente de selecciones, Antonio García Pye. Además, el presidente de la Republica, Martín Vizcarra, estuvo invitado, pero no apareció. Tampoco asistieron Paolo Guerrero y Jefferson Farfán.