Anaís Vilca: “Nunca pensé que iba a tener un buen 2021”

Anaís Vilca, jugadora del equipo femenil de Alianza Lima, habló sobre sus experiencias en los blanquiazules en este año. Ella también agregó el gol histórico que anotó en Copa Libertadores Femenil.

“Cuando llegué en el 2019 nunca se me cruzó por la cabeza que iba a tener en algún momento un año como el que he vivido este 2021. El torneo empezó a transmitirse, hubo apoyo, fui a la Libertadores y encima marqué un gol, ha sido increíble, un sueño”, declaró la jugadora de Alianza Lima.

Anaís marcó el cuarto gol de las blanquiazules. Al celebrar su gol, corrió a las tribunas y le dedicó su tanto a su padre Edwin. Su papá es la persona que lo acompaño hasta Asunción y se emocionó cuando vio a su hija dedicarle el gol.

“Fue bastante significativo que mi papá estuviera allí. Fueron tres hinchas en total, dos de la ‘Banda Íntima’ y él. Cuando corrí hacia mi padre nunca pensé que iba a ser tan viral. Ninguno lo imaginó, yo solo quería demostrarle que estaba muy agradecida”, agregó la blanquiazul.

También en su entrevista resaltó que Hernán Barcos y Jefferson Farfán siempre estuvieron presentes en los entrenamientos y se preocupan en su bienestar: “Barcos y Farfán siempre han estado presentes. Se preocupan por nuestro bienestar, especialmente el ‘Pirata’. Ha sido muy lindo ver que que ellos ayuden a que no nos dan importancia y que nos den cosas que anteriormente no se les daba a las mujeres, porque no había igualdad en el rubro. Eso ha sido crucial. Creo que se está dando un cambio importante”.

Finalizando su entrevista agregó que quiere estudiar una carrera profesional pero nunca dejaría el futbol: “Mi prioridad es mi carrera universitaria, pero nunca voy a dejar el fútbol. Creo que puedo hacer ambos. Trato de organizarme lo mejor que puedo, pero sí a veces se me hace complicado entrenar y estudiar, y sobre todo que me vaya bien en ambos. Es duro”.