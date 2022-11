Ancelotti: “Asensio fue el mejor, eligió ser positivo”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, analizó lo vivido en el Santiago Bernabéu ante el Celtic por el cierre de la Fase de Grupos de la Champions

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, analizó lo vivido en el Santiago Bernabéu ante el Celtic por el cierre de la Fase de Grupos de la Champions. El cuadro blanco se clasificó a los octavos de final como primero de grupo. Ahora, esperará pacientemente el sorteo de octavos de final.

El técnico italiano reconoció el poderío económico de su cuadro. “Es algo más mental. Hay jugadores con más protagonismos. Valverde ha cambiado de manera radical, Vinicius busca mejores posiciones en el área… Hemos pasado bien el tramo sin Karim”.

“No hay peros, el gol encajado tampoco. El rival ha marcado de falta. La interpretación del partido ha sido buena desde el inicio. No queríamos problemas y lo hemos logrado”, señaló el DT ganador de dos Champions con los blancos.

Real Madrid aprovechó sus oportunidades y cerró el primer tiempo ante Celtic ganando 2-0 en el Santiago Bernabéu. El croata Luka Modric anotó el primer gol con un penal y de la misma forma lo hizo el brasileño Rodrygo.

Sobre la gran actuación de Asensio expresó: “Ha sido el mejor del partido. Se ha mezclado bien con Valverde. Ha sido contundente y efectivo. El mejor. Su actitud cuando no jugaba ha sido buena. No tenía dudas, pero cuando no estás contento puedes tener una actitud negativa o positiva. Él eligió la positiva”.

ALINEACIONES DEL PARTIDO:

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Ferland Mendy; Luka Modric, Toni Kroos, Federico Valverde; Marco Asensio, Rodrygo, Vinicius Junior.

Celtic: Hart; Juranović, Jenz, Starfelt, Taylor; O’Riley, Hatate, Mooy; Abada, Maeda, Kyogo.