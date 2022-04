Ancelotti: “El equipo está bien, motivado, tiene compromiso”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, habló luego del triunfo del conjunto blanco frente al Osasuna por la Liga de España y reveló cómo enfrentarán al City

Ancelotti dijo lo siguiente: “El partido ha sido muy bueno, sobre todo la segunda parte. Todos han tenido buen compromiso y calidad. Estamos muy satisfechos. Ahora tenemos una semana para preparar la semifinal y el equipo va en una buena dinámica. A seguir”.

Además, añadió lo siguiente sobre Benzema: “A veces los penaltis los fallan quienes los lanzan. No pasa nada, no eran importantes para el resultado. Seguro que no va a afectar. Al margen de los dos penaltis, ha hecho un súper partido. Va a marcar en el próximo partido”.

EL MADRID A UN PASO DEL TÍTULO DE LIGA:

Además, reveló cómo se preparan para enfrentar al City en las semifinales de la Champions League: “No pienso en eso, pero ahora hay que preparar a tope ese partido”.

Por otra parte, elogió a Ceballos: “Muy bien Ceballos. Ha jugado un partido muy bueno. Puede ser el mejor del equipo. Tiene calidad. No ha tenido muchos minutos, pero siempre ha entrenado bien. Ha sufrido mucho, con una temporada con problemas, con la lesión en los Juegos y una recuperación bastante lenta. Ha jugado el Ceballos que todos conocen”.